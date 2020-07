GAZZETTA – “Inter-Messi, perché no?”

“Inter-Messi, perché no?”: questo il curioso titolo di oggi de La Gazzetta dello Sport in apertura. Una svolta accende i sogni dei tifosi: il padre di Leo prende casa a Milano. “Jorge ha chiesto la residenza a giugno e da agosto vivrà vicino alla sede del club nerazzurro: Zhang ha la forza per prendere Leo, ma serve un’operazione in stile Juve-CR7”.

Il taglio alto della rosea odierna è dedicato allo scivolone di ieri dei bianconeri: “Juve stecca Scudetto”, titola il quotidiano. Match point sprecato: Udinese super, Maurizio Sarri ribaltato 2-1. Il nono titolo arriverà domenica, se batterà la Samp. Capolista sottotono, nel finale la clamorosa rimonta. Stasera sarà già tempo di tornare in campo: “Milan-Dea, si vota Miss Estate”, si legge in taglio basso. A San Siro alle 21:45 si affrontano le squadre più belle del post-Covid. E l’Atalanta, dopo il passo falso di ieri della Juventus, spera ancora. Stefano Pioli cerca la rivincita del 5-0 dell’andata, Gasp invece il -3 dalla vetta.

