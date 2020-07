Antonio Floro Flores difende Lorenzo Insigne: “Ha sempre affrontato le divergenze che sono capitate in modo corretto ed educato”

Antonio Floro Flores non ha dimenticato Napoli. L’ex attaccante azzurro, che ha appeso gli scarpini al chiodo da qualche mese, ha appena vinto lo scudetto della Lega di Calcio a 8 con la Totti Sporting Club e vuole iniziare ad allenare. Prevedibile, dunque, che il suo sogno fosse quello di sedersi un giorno sulla panchina di una delle sue ex squadre, tra le quali figura anche il Sassuolo, prossimo avversario del Napoli.

L’ex giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Soccermagazine parlando anche del Napoli di oggi. “Credo che Insigne negli anni abbia dimostrato di essere un giocatore che ha personalità, ha sempre affrontato le divergenze che sono capitate in modo corretto ed educato. Adesso che sta facendo il leader penso che la gente lo stia apprezzando molto. È anche vero che le prestazioni di Insigne sono diventate più importanti a differenza degli ultimi anni, quando era magari più discontinuo. Oggi è un giocatore affermato, si può contare su di lui, sa prendere la squadra per mano e sa fare le cose che sa fare, perché comunque nel periodo peggiore del Napoli è stato uno dei giocatori più incisivi. Allenare il Napoli in futuro? Chi è che non sognerebbe una panchina del genere?”.

