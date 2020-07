Napoli, senti Luca Marchetti: “È più produttivo puntare su Hirving Lozano rispetto ad un calciatore affermato come Edinson Cavani”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sul Napoli in onda sulle frequenze di Radio Marte.“Victor Osimhen è un giocatore molto bravo, con caratteristiche differenti da chi è già in rosa e che può rappresentare una valida alternativa nello scacchiere di mister Gennaro Gattuso”. Dopo la sconfitta di Parma, l’arrivo di Victor Osimhen può restituire all’ambiente un po’ di serenità ed entusiasmo in vista del match di sabato sera con il Sassuolo.

“Hirving Lozano non è scarso, i 40 milioni spesi il Napoli non li perderà mai. Quando investi su un giovane, infatti, prima o poi ti va sempre bene. È più produttivo puntare su giovani talenti rispetto ad un calciatore affermato come Edinson Cavani che guadagna quanto spenderesti invece per il cartellino di un giovane che negli anni puoi sempre rivendere. A me fa piacere che il Napoli non abbia paura di investire”, ha aggiunto il giornalista.

