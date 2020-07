Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik verso la cessione, dubbi per Kalidou Koulibaly

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Arkadiusz Milik ha da tempo l’accordo con la Juventus, ora le due società devono trattare per l’intesa e da Torino filtra ottimismo. Gli azzurri hanno capito che non avranno mai i 40 milioni richiesti senza l’inserimento di qualche contropartita e i nomi si ripetono: si va da Daniele Rugani a Federico Bernardeschi, pallino di Gennaro Gattuso da tempo. Il Napoli sta preparando la sfida col Sassuolo e ha in testa il big match col Barcellona, ma le trattative non si fermano.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Il futuro è in bilico anche per Kalidou Koulibaly. Il Manchester City non ha ancora presentato l’offerta ufficiale da 65 milioni di cui si è parlato nei giorni scorsi, ma ha delegato l’agente del giocatore Fali Ramadani di mediare i rapporti, non idilliaci, tra i due club. Il Napoli vuole un centinaio di milioni per il difensore senegalese. La sensazione è che anche in questo caso le pretese di Aurelio De Laurentiis dovranno essere riviste. Insomma, sembra proprio che nelle prossime settimane la rosa del Napoli sarà destinata ad essere rivoluzionata.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.