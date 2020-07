Calciomercato Napoli, Valter De Maggio su Victor Osimhen: “L’affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare”

Sembrano esserci altre novità riguardo al possibile arrivo di Victor Osimhen al Napoli, con il club azzurro che sta lavorando in maniera incessante per l’attaccante nigeriano. Una piccola consolazione per l’ambiente, deluso dalla sconfitta di Parma e voglioso di riscattarsi già sabato sera col Sassuolo, al San Paolo.

Di Victor Osimhen ha parlato anche Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Sono ore caldissime per l’affare Napoli-Osimhen: il Napoli sta parlando con l’agente di Osimhen, sta parlando con l’agente italiano a cui D’Avila ha dato mandato di procedere con la trattativa. Ci sono due giorni da monitorare: attenzione al pomeriggio di oggi, e poi appuntamento a lunedì, potrebbe esserci l’incontro tra Cristiano Giuntoli e D’Avila. L’affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare, finalmente!”.

