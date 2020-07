Napoli, Gennaro Gattuso striglia la squadra: “Diamoci una svegliata, altrimenti al Barcellona faremo il solletico”

Non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta come quella rimediata dal Napoli a Parma, anche se arrivata con due rigori dubbi, dei quali il secondo molto contestato. Pochi gli alibi per Gennaro Gattuso, che non vuole nascondersi e ha motivato i suoi con parole forti nelle ultime ore: “Diamoci una svegliata, altrimenti al Barcellona faremo il solletico”. Già sabato sera, contro il Sassuolo, il Napoli sarà chiamato a riprendersi i 3 punti. Anche se varranno poco per la classifica, serve vincere.

L’8 agosto il Napoli si giocherà tutto con il Barcellona in Champions League, ma non sarà con questo atteggiamento che potrà ribaltare l’1-1 dell’andata conquistando il sogno dei quarti di finale, mai raggiunti nella storia del club. Servirà una prestazione diversa e sarà necessario migliorare già dalle prossime di campionato per non arrivare impreparati all’appuntamento più importante della stagione.

