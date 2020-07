Roma, Paulo Fonseca sottolinea: “Lottiamo con Milan e Napoli per raggiungere il nostro obiettivo”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche del Napoli nella conferenza stampa dopo il 6-1 sulla SPAL. I giallorossi vogliono raggiungere l’Europa League tramite il posizionamento nella classifica di campionato: “Il Milan sta molto bene, ma anche la Roma è in ottima forma. Lottiamo con loro e con il Napoli per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo molto motivati e ora dobbiamo pensare alla partita con la Fiorentina”.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Il momento della “Lupa” sembra positivo. “La Roma ha molti giovani che possono essere il nostro futuro. Hanno tutto grande qualità e talento. Potremo avere un futuro felice. Zaniolo? Nessun problema con lui, è un giocatore di talento è molto importante per la Roma. È tornato da un problema lungo e fare questo minutaggio è una cosa che gli servirà”. Se vorrà scavalcare la Roma in classifica nelle 3 giornate rimaste, il Napoli dovrà sudare parecchio. Le ultime uscite degli azzurri sono state ben poco confortanti e la vittoria con l’Udinese è arrivata per un colpo di fortuna.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.