Napoli, il report degli allenamenti di Castel Volturno: palestra per David Ospina

Dopo la gara di Parma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma sabato al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A, in programma alle ore 21:45.

I giocatori che sono andati in campo dall’inizio al Tardini hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 3, in una prima fase di torello ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Fernando Llorente ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Palestra per David Ospina. Sono ancora parecchi i dubbi sulla formazione che sarà schierata contro i neroverdi, anche sul portiere.

