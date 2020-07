Napoli, Aurelio De Laurentiis porta avanti il progetto dei diritti tv: lunedì nuovo appuntamento con i presidenti

Aurelio De Laurentiis è fortemente intenzionato a portare avanti il suo progetto relativo ai diritti tv legati al calcio. Il presidente azzurro ha già fissato un nuovo appuntamento con i presidenti delle altre squadre per esporre il suo progetto. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Napoli può rendersi protagonista di una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutto il calcio italiano.

“Ha convocato i presidenti un’altra volta. Appuntamento fissato per lunedì, a una settimana dal primo incontro, ancora a Roma, nello stesso hotel. Significativo il fatto che proprio lunedì scadrà il termine per presentare da parte dei fondi le offerte vincolanti per diventare partner di via Rosellini nella media company che dovrebbe gestire i diritti della A per il prossimo decennio”, si legge sul quotidiano sportivo. Quando Aurelio De Laurentiis si mette in testa un’idea, diventa difficile fermarlo. La rivoluzione ce l’ha nel sangue.

