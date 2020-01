TUTTOSPORT – “Ronaldo Real”: CR7 deve battere la Roma per fare un favore al Napoli

“Ronaldo Real”, “De Ligt, la verità” e “Effetto Ibra sul Milan: ciao Suso” sono alcuni dei titoli presenti oggi in prima pagina sul quotidiano Tuttosport. Il giornale piemontese, vicino soprattutto alle vicende del Torino, sa che i granata stanno provando ad inserirsi nella trattativa che sembrava quasi chiusa tra Bologna e Atalanta per Musa Barrow. Inoltre oggi è previsto un incontro con la SPAL per Meitè, Kurtic e Bonifazi. Non ci si concentra troppo sul mercato del Napoli.

A interessare in particolar modo è lo spazio dedicato a CR7. Si parla del suo attuale rendimento alla Juventus, paragonato a quello dei tempi del Real Madrid. Il portoghese non aveva cominciato nel migliore dei modi questa stagione, ma si è risollevato e due giorni fa ha realizzato la prima tripletta in Serie A. Nel fine settimana la Juventus giocherà in casa della Roma, diretta avversaria dei partenopei per un posto in Champions League, almeno sulla carta.