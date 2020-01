CDS – “Napoli, solo Lobotka non basta”, il calciomercato azzurro in prima pagina

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con il titolo “Zaniolo? 86 milioni“. Il talento della Roma è seguito da Nicolò Barella nella classifica dell’Osservatorio di studi dello Sport. Mbappè è il primo della lista, poi ci sono Sterling e Salah. Messi è invece ottavo, Ronaldo solo 49°, mentre il più quotato della Serie A è Lautaro Martinez, andato a segno di recente anche contro il Napoli.

Spazio agli azzurri per via del mercato. “Napoli, solo Lobotka non basta“: il Celta Vigo vuole prima trovare un sostituto, e Gattuso deve prima rilanciare gli acquisti estivi”. Il calciomercato del Napoli sta facendo chiaramente discutere negli ultimi tempi. La crisi di risultati ha fatto rivoltare la piazza che non crede più nella squadra e chiede al presidente di mettere mano al portafoglio. Stanislav Lobotka potrebbe rivelarsi una sorpresa in positivo o in negativo. Stiamo parlando di un giocatore non troppo conosciuto sulla scena internazionale.