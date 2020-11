TUTTOSPORT – Roberto Mancini positivo al Coronavirus, ora tocca ad Alberico Evani

“L’ultima tentazione di Pirlo”, titola oggi in apertura Tuttosport. Il quotidiano fa riferimento all’idea di un tridente stellare con Alvaro Morata, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che stuzzica la Juventus. Il tecnico studia come e quando proporlo. Intanto la Lazio annuncia che Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha potranno giocare. “Forza ct! Tocca a Evani”, titola in taglio alto il giornale dopo la positività al Coronavirus di Roberto Mancini. Il suo vice guiderà gli Azzurri contro l’Estonia, per Polonia e Bosnia si vedrà. Anche Edin Dzeko contagiato.

In taglio basso c’è spazio per la situazione del principale attaccante nerazzurro: “Lukaku: rabbia Inter contro il Belgio”, si legge. Romelu Lukaku è stato infatti convocato in Nazionale, anche se si sta allenando a parte e resta in dubbio per il big match di campionato contro l’Atalanta. Dopo la sosta il “Biscione” se la dovrà vedere con il Real Madrid in Champions, nella gara più importante del girone e vuole preservare il bomber.