Il legale Mattia Grassani torna sul 3-0 a tavolino contro la Juventus: “Purtroppo il Napoli ha fatto da apripista”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore il legale del club azzurro Mattia Grassani, che è tornato sul caso della sconfitta a tavolino contro la Juventus. “Il Napoli purtroppo ha fatto da apripista, il caso pilota. L’unico club trattato in modo diverso, con una lettura non aderente al piano normativo da parte del Giudice Sportivo che ha deciso che è stato il Napoli a scegliere di non partire, qualcosa che contrasta con i fatti perché il Napoli era pronto a partire fino alla comunicazione della Regione. Dibattimento? Sarà collegato anche il presidente, vorrà dire la sua. Lunedì alle 15:30 inizierà il dibattimento, sarà molto articolato e c’è in programma solo questo dibattimento e già in giornata arriverà il verdetto”.

“Mancate trasferte con le nazionali? Non sono ancora coinvolto, ma il calcio sta risentendo del panorama internazionale, la stessa FIFA ha disposto una delibera per delle eccezioni. I club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori, non è escluso un fronte comune di fronte al non rilascio che è normato dalla FIFA. Tutte le normative a livello nazionale vanno in questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave ricorso Napoli, ci chiediamo perché debbano essere solo un solo club ed una tifoseria a pagare. Contratto Gattuso? Mi sto godendo il riposo prima della battaglia, sono concentrato sul dibattimento di lunedì”.