CDS – Ciro Immobile può giocare contro la Juventus

“Possono giocare” è il titolo con il quale apre l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è chiaramente al caso dei tamponi della Lazio: il test molecolare ha infatti ribaltato l’esito di quello rapido. Ciro Immobile è pronto per sfidare la Juventus. “Tra Messi e Ronaldo non c’è paragone” è invece il titolo in taglio alto che introduce un’intervista esclusiva ad Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter si schiera in maniera piuttosto netta nel confronto tra i due fuoriclasse: “Leo è di un altro pianeta”. C’è spazio anche per le ambizioni personali del cileno: “Ho vinto dappertutto, lo farò anche qui. Ho scelto l’Inter per Conte, è il più bravo. Le critiche? Uno stimolo”.

In taglio centrale c’è spazio per il periodo non semplice che sta vivendo la “Joya”: “Dybala, piove sul bagnato”, titola il quotidiano. L’argentino verso la panchina anche all’Olimpico. Momento magico per Alvaro Morata, che torna anche nella Nazionale spagnola.