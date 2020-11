Calciomercato Napoli, Stefano Agresti rivela: “Alex Meret sta valutando di andarsene a titolo definitivo”

Nel corso de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto nelle ultime ore Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, che ha parlato anche del Napoli. “L’interesse dell’Inter per Milik è reale. I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante in grado di alternarsi con Lukaku. Tuttavia, credo che sarà difficile trovare un accordo tra le parti, anche perché Milik pretende un ingaggio importante e il Napoli non lo lascerà libero a zero euro a gennaio. Il Napoli è tra le squadre italiane sulle tracce di Thauvin. Farebbe molto comodo a Gattuso”.

“Meret sta valutando la possibilità di lasciare il Napoli anche a titolo definitivo. Il portiere si trova bene in azzurro, ma non gradisce la possibilità di giocare così poco. In estate ha provato ad andare via, ma De Laurentiis non l’ha lasciato andare. A gennaio può succedere di tutto, ma non credo che il Napoli voglia privarsi di Meret. Rinnovo di Gattuso? L’annuncio potrebbe arrivare a breve, però non è ancora stata risolta la storia delle clausole. La trattativa è ancora aperta. Non credo che lunedì in Corte sportiva d’Appello venga scritta la parola fine su Juventus-Napoli, invece. Sono convinto che la gara venga giocata sul campo, ma bisognerà aspettare ancora per avere questo verdetto”.