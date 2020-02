TUTTOSPORT – “Rino Gattuso richiede concentrazione sempre e comunque ed Allan è la sua prima vittima”

“Sarri, così non basta!“, questa è l’apertura della prima pagina di oggi di Tuttosport: Paulo Dybala e Juan Cuadrado firmano la vittoria, ma la Juve anche contro il Brescia in 10 conferma di essere lenta e in ritardo di condizione. Miralem Pjanic ko, Giorgio Chiellini in campo nel finale. In basso spazio alla vittoria del Napoli: “Gioiello Mertens“, colpo Napoli, Cagliari contestato. Giorni particolari in casa azzurra. “Rino Gattuso richiede concentrazione sempre e comunque ed Allan è la sua prima vittima: non si è allenato bene ed è rimasto a casa. Anche se nello scacchiere mancano già gli infortunati Milik, Lozano e Koulibaly, quest’ultimo ancora non pronto a detta del proprio tecnico. Sarebbe troppo per chiunque ma non per “Ringhio” che sa come tirare fuori il meglio dai sostituti”, scrive il quotidiano piemontese. Il mister vuole tirare fuori il meglio dai suoi. “Alla “Sardegna Arena” qualche altro piccolo passo in avanti è stato fatto. Gattuso si è tuffato sul lavoro, ma la situazione attorno a lui è sempre stata una miscela esplosiva, tra contratti in scadenza (Mertens su tutti) e rinnovi mai andati a buon fine. Queste le pecche di un ambiente difficile da gestire”.