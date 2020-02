CDS – “FantaCiro, Napoli vede l’Europa” e il Monaco tenta Dries Mertens

La prima pagina de il Corriere dello Sport titola così: “Santa Lazio”, è la grande novità della lotta Scudetto: ribalta con Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic il gol di Ashley Young, batte i nerazzurri nello spareggio dell’Olimpico e assedia a un punto la Signora che supera il Brescia con Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Di fianco spazio alla vittoria degli azzurri contro il Cagliari: “FantaCiro, Napoli vede l’Europa“, splendido gol di Dries Mertens, Rino passa a Cagliari: altro successo in trasferta, il sesto posto è a soli due punti. Gennaro Gattuso: “Serve continuità, Allan? Io non porto rancore“.

Pugno duro per il tecnico azzurro e Allan ci rimette. “Il primo a farne le spese è stato il brasiliano, accusato di fare lo scansafatiche. Momentaneamente è stato messo fuori squadra, il massimo dell’affronto per un combattente del pallone”. Sul fronte del mercato, si parla anche del Monaco pronto ad offrire 15 milioni di Euro per due anni a Dries Mertens. La proposta è di 10 milioni per un biennale e bonus di 5 milioni alla firma.