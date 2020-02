Cagliari-Napoli 0-1: eurogoal di Dries Mertens per 3 punti importanti

Il Napoli vince anche in campionato. Il Cagliari, che fino a qualche tempo fa sembrava poter aspirare seriamente a un posto in Champions League, cade sotto ai colpi degli azzurri. Un altro successo di misura per gli uomini di Gennaro Gattuso, che non subiscono goal per la seconda gara di fila, considerando anche la Coppa Italia. Decisiva la rete di Dries Mertens nel secondo tempo. È il 66′ quando il belga riceve palla da Eleeid Hysaj e la scarica in rete colpendo il palo con una bellissima traiettoria. Con le difese schierate e il gioco bloccato, nella ripresa le squadre ci provano soprattutto dalla distanza. Piotr Zielinski impegna Cragno, mentre Pablo Simeone spara a lato. L’ingresso di Diego Demme alza il baricentro azzurro e costringe i sardi a concentrarsi sulla fase di non possesso. Il Cagliari prova a reagire aumentando il ritmo e le giocate in verticale, ma non raccoglie nulla negli assalti finali e il Napoli regge fino al triplice fischio. Parlare di ambizioni europee per gli azzurri adesso potrebbe sembrare esagerato, ma l’aritmetica non esclude ancora nulla.