Carlo Alvino parla di Dries Mertens: “Il Napoli gli ha detto quello che doveva dirgli”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Mertens vuole restare al Napoli, ma alle sue condizioni dal punto di vista economico. A me risulta che il Napoli gli abbia detto quello che doveva dirgli. Lui sta bene in città, ma la valutazione economica sarà decisiva. Mertens è ambizioso, pensa di poter essere ancora utile e funzionale in una squadra che vuole vincere. Molto dipenderà dal progetto tecnico del Napoli”. Effettivamente, il belga sarebbe ancora disposto a giocare per il Napoli, ma a patto che gli azzurri si qualifichino per l’Europa. Senza questa condizione, anche parlare dell’ingaggio sarebbe inutile. In ogni caso, l’attaccante potrebbe persino entrare presto in società con un ruolo dirigenziale. Il legame con la città è molto forte ed essendo ormai al finale di carriera, “Ciro” sta già pensando a cosa fare dopo nel mondo del calcio.