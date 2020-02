Pagelle Cagliari-Napoli: voti Sportmediaset e commento

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Cagliari e Napoli.

Mertens 7: A ritmo basso nel primo tempo patisce la fisicità dei centrali sardi e non brilla nemmeno nel breve. Nella ripresa sblocca la gara con un colpo da biliardo. Sesto centro stagionale, 120.mo con la maglia del Napoli e 80.mo in Serie A. Hamsik ora è a un passo

Demme 6,5: equilibrio e sostanza. Nel primo tempo si piazza davanti alla difesa dettando i tempi della manovra e facendosi sempre trovare dai compagni. Nella ripresa cala fisicamente e Gattuso lo sostituisce, cambiando assetto tattico

Elmas 6: si accende a sprazzi, dando segnali importanti. Pericoloso palla al piede e sempre pronto a puntare l’area partendo da sinistra. Dalle sue incursioni arrivano le azioni più pericolose nel primo tempo, nella ripresa cala fisicamente.

Pereiro 5,5: nella prima mezz’ora fatica a trovare la posizione e resta fuori dal gioco, poi cresce e dal suo sinistro arrivano buone notizie. Certo, il passo e la “cattiveria” non sono quelli di Nainggolan, ma una bocciatura totale alla prima uscita sarebbe ingiusta. Nella ripresa lascia il posto a Paloschi

Simeone 5: dalle sue parti arrivano pochi rifornimenti, è vero. Ma si vede poco anche sulle palle sporche e nel pressing alto. La generosità non basta

Joao Pedro 5: corre, lotta e arretra a caccia di palloni. Le giocate buone però sono poche e non riesce a fare la differenza.