TUTTOSPORT – “Potere Milan!”

L’edizione odierna di Tuttosport apre in edicola con il titolo: “Potere Milan!”. I rossoneri si impongono anche a Marassi sulla Sampdoria con le reti di Franck Kessié su rigore e di Samu Castillejo appena entrato. Accorcia le distanze Albin Ekdal, ma non basta. Milan a +5 sull’Inter, seconda in classifica, davanti a Napoli e Juventus.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Torino e la Juve, i segreti di Morata”: taglio alto dedicato ad un’intervista esclusiva che Cesc Fabregas ha rilasciato al quotidiano piemontese, in cui parla dell’attaccante della Juventus Alvaro Morata: “E’ un amico vero, vi spiego perché è al top. Ora è tra i migliori 9 d’Europa e che coppia con Cristiano Ronaldo. Pirlo è un genio”. Taglio laterale per il Torino, con il presidente Urbano Cairo che ha rinnovato ulteriormente la fiducia in Marco Giampaolo, nonostante il derby perso nel finale, che ha lasciato i granata terzultimi in classifica, con un magro bottino di soli 6 punti raccolti finora.