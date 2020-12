GAZZETTA – “Milanissimo”: rossoneri a +5 in vetta alla classifica

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna titolando: “Milanissimo”. Sampdoria sconfitta, il Milan non si ferma e resta a +5. Stefano Pioli è soddisfatto: “Squadra vera, proveremo a vincerle tutte”. Anche senza Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, il “Diavolo” vola in alto. “Macchina da gol”: con Romelu Lukaku alla guida, così l’Inter è stata costruita. Taglio laterale dedicato alla scoperta dell’attaccante dei nerazzurri. “Pirlo, l’idea è buona”: la Juventus vince in rimonta il derby contro il Torino, ma in mezzo la squadra bianconera è ancora un rebus.

“La vittoria di Crotone”: altre 4 reti con i colori dell’Argentina per il Napoli, nonostante un arbitraggio imperfetto “Marinelli estrae subito il cartellino giallo per Koulibaly, che ferma con le cattive Messias nei pressi dell’area di rigore azzurra. L’espulsione arriva invece a inizio ripresa, per un fallo di Petriccione su Demme. Il centrocampista del Crotone protesta per il fischio, Marinelli non estrae nemmeno un cartellino, poi ci pensa il VAR Nasca a richiamare l’arbitro al monitor: l’entrata è alla ricerca della palla, ma con i tacchetti in avanti e la gamba alta, anche se viene ritratta dopo aver appena toccato il tedesco. Marinelli sventola quindi il rosso e qualche dubbio rimane, soprattutto sull’intervento del VAR: era un chiaro ed evidente errore?”.