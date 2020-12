Mario Sconcerti ricorda: “Resta sulla strada di Gennaro Gattuso quella strana fermata davanti alla trasferta di Torino”

in

Mario Sconcerti ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera, provando a fotografare il momento del campionato. “Continua con il passo lungo il Napoli. Ritrovato Zielinski, Gattuso ha un equilibrio facile, anche con Bakayoko, che non sarebbe titolare in nessuna delle altre squadre accanto al Napoli. È diventato importante Lozano, al suo quinto gol puro, ora è l’ala che segna di più in Italia”.

“Resta sulla strada di Gattuso quella strana fermata davanti alla trasferta di Torino, soluzione mai cercata da nessuno né prima né dopo Juve-Napoli. Vista oggi è un peso enorme e soprattutto inutile”. Attualmente il Napoli si trova a pari punti in classifica con la Juventus, nonostante in realtà ne abbia conquistato uno in più sul campo. Nelle prossime settimane sapremo se il CONI o il TAR capovolgeranno la situazione a favore degli azzurri, penalizzati dalla mancata trasferta dello scorso 4 ottobre.