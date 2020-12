TUTTOSPORT – Polemiche su Roma-Torino: i granata rimangono in 10 ingiustamente

“De Ligt sposta la Juve” e “Ibra: Inter, arrivo io!” è il doppio titolo che l’edizione odierna di Tuttosport propone in apertura oggi. L’olandese sempre più decisivo per i bianconeri: con lui la squadra di Andrea Pirlo subisce quasi la metà dei gol e recupera palla più avanti. Zlatan Ibrahimovic, intanto, scalda i motori: oggi test decisivo per il Sassuolo. Lo svedese vuole tenere davanti il Milan e fermare la rimonta nerazzurra. In taglio alto c’è spazio per il posticipo che si è giocato ieri: “Toro nell’abisso, ma che scandalo!”. Granata battuti all’Olimpico dalla Roma: “L’arbitro espelle ingiustamente Singo al 14′, ignora il fallo su Belotti nell’azione dell’1-0 e concede un rigore dubbio a Dzeko”. Torino ultimo in classifica insieme al Crotone.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



A Napoli, invece, ci si interroga sulle condizioni di Victor Osimhen. La lussazione alla spalla destra ha provocato come conseguenza uno sfilacciamento del tendine che permette di alzare il braccio. Non è ancora possibile sapere quando tornerà in campo, una prima verifica verrà effettuata dopo le feste natalizie.