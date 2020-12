GAZZETTA – Lorenzo Insigne si scusa: l’espulsione di Inter-Napoli era evitabile

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola la sua prima pagina cosi: “Riapre la Scala del calcio”. Il riferimento è al percorso da scudetto che stanno conducendo Milan e Inter. San Siro si riempie di sogni: Stefano Pioli a +1 punta ad avere Zlatan Ibrahimovic in panchina domenica, Antonio Conte ci prova per il sorpasso di Natale. “Arbitro disastro, Toro subito in 10, primo gol viziato e la Roma è terza”: rosso ingiusti per i granata. Il posticipo dell’Olimpico finisce 3-1 per i giallorossi.

“Napoli ringhia, Insigne si scusa. Le due facce di un insulto”: la difesa di Gennaro Gattuso, ma oggi il capitano rischia due giornate. Il rosso che fa discutere. “Insigne sa di aver sbagliato, tant’è che a bocce ferme ha chiesto scusa all’arbitro. E poi, non può passare il principio che il campo debba essere zona franca, dove ci si può offendere tra giocatori e insultare gli arbitri. Insigne è stato tradito dal suo amore per il Napoli, da quel carattere ribelle, che spesso lo porta ad emergere non solo nelle questioni tecniche, ma anche nelle discussioni in campo con gli avversari. Il ghigno mostrato a Lewandowski, per esempio, nell’ultima sfida con la Polonia, in Nations League, vestendo l’azzurro della nazionale, oppure il faccia a faccia avuto con un giocatore della Real Sociedad qualche settimana fa in Europa”.