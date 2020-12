La Supercoppa Italia tra Napoli e Juventus cambia nome in “PS5 Supercup”: c’è l’accordo con la Sony

La Supercoppa Italiana, che si giocherà mercoledì 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium, cambia nome e diventa “PS5 Supercup”. La nuova denominazione nasce da un accordo di partnership raggiunto dalla Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia. Il marchio PlayStation 5 sarà quindi sponsor dell’evento che vedrà protagonisti il Napoli e la Juventus.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020, che vedrà sfidarsi mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation®5 sarà Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup”, recita il comunicato ufficiale della Lega. Sui social i tifosi non hanno accolto benissimo la notizia. In molti hanno sottolineato la storicità del nome della competizione, tra le più importanti in Italia.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza