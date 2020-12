Napoli, Gennaro Gattuso “ringhia”: la difesa d’ufficio per Lorenzo Insigne non è piaciuta a tutti

La Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare lo sfogo di Gennaro Gattuso al termine di Inter-Napoli, che ha visto l’espulsione di Lorenzo Insigne per un insulto all’arbitro. “Tutti zitti, parla lui. Quando si presenta dinanzi alle telecamere o in sala stampa, ha già le idee chiare su cosa dire, sulle verità da raccontare. Mercoledì sera, ha usato toni e espressioni forti per difendere Lorenzo Insigne. Una difesa d’ufficio, che può anche starci, ma che non è stata condivisa da buona parte dell’opinione sportiva. Ma Rino è un sanguigno, non teme il confronto e quando decide di attaccare, lo fa a testa alta, guardando negli occhi gli interlocutori”.

“Nel dopo Inter s’è voluto superare, ha raccontato le sue opinioni rafforzandole con espressioni censurabili. Ha attaccato il sistema arbitrale per poi pentirsi una volta smaltita la rabbia, già un’ora dopo la conclusione della partita, quando la tensione era calata”, si legge.