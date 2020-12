Alessio Tacchinardi commenta: “Da capitano Lorenzo Insigne doveva comportarsi diversamente”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato della Serie A e del Napoli a TMW Radio: “I pareggi fino a prima del derby erano una cosa. Prima era una squadra in difficoltà, non con lo spirito da Juve. Dopo il derby è cambiato qualcosa, sia nelle decisioni tattiche di Pirlo, ma anche come uomini. Ha fatto una grande partita con il Barcellona e poi con l’Atalanta. Qui il pareggio ci sta ma è diverso dagli altri. E’ stato un pari positivo, di una squadra in netta crescita, come spirito e gioco. Il rosso a Insigne? Ho sentito Rino che ha attaccato gli arbitri. Mi hanno spiazzato le sue dichiarazioni. E’ vero che l’arbitro italiano è più permaloso, ma l’espulsione è stata corretta. Insigne, pur da capitano, doveva comportarsi diversamente. Sa che ha fatto un errore pesante ma è un giocatore forte, anche mentalmente, visto che ha superato tante critiche pesanti”.

“La Juve è ancora in una situazione in cui non capisci che tipo di squadra sia. Magari può cambiare ancora qualcosa col mercato a gennaio. Oggi è una squadra in crescita, ma mi sembra difficile che possa vincere la Champions. Essere arrivata prima nel girone comunque è stato fondamentale, giocare col Porto ti rende favorita. Se sarà in crescita ai quarti, potrebbe succedere di tutto”.