Napoli, solo una giornata di squalifica e 10.000 Euro di multa per Lorenzo Insigne

La tanto attesa decisione del Giudice Sportivo su Lorenzo Insigne è finalmente arrivata. Al capitano della squadra azzurra è stata comminata una giornata di squalifica e una multa di 10.000 Euro dopo le offese al direttore di gara Davide Massa. L’attaccante è stato espulso durante l’ultima gara di campionato contro l’Inter. La squalifica è arrivata “per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”, spiega il Giudice Sportivo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il calciatore salterà la prossima gara di campionato in casa della Lazio e tornerà in campo per la partita con il Torino, l’ultima del 2020. Nelle scorse ore si era parlato anche della possibilità di una squalifica di due giornate, scenario che però non si è verificato. Gennaro Gattuso perderà il talentuoso calciatore per una sola partita e non oltre. Tuttavia, dovrà fare a meno di Victor Osimhen e soprattutto di Dries Mertens, infortunatosi proprio a Milano.