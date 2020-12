Napoli, senti Massimo Oddo: “Zlatan Ibrahimovic ‘capuzziello’ come Lorenzo Insigne? Bisogna avere solo stima”

Massimo Oddo, ex terzino campione del mondo del 2006, ha parlato della corsa allo scudetto e del Napoli a Radio Crc. “Per concorrere allo scudetto c’è bisogno innanzitutto di tantissima pazienza, infatti il Milan ha impiegato non poco tempo a fare ciò che sta facendo quest’anno. I rossoneri hanno trovato un allenatore che sa valorizzare il gruppo, ma la corsa al campionato dipende anche da altri fattori. La mancanza di Ibrahimovic si fa sentire e come, il campo parla chiaro. Il calciatore è capace di tirar fuori dalla squadra qualcosa in più. Con il suo rientro il Milan ritroverà i giusti equilibri”.

“Napoli-Lazio? È una partita tra due squadre forti. Sono un estimatore di entrambi i mister perché sono riusciti a portare una grande mentalità. Il Napoli, da quando l’ha preso Rino, è una squadra nuova. Ci sono tutti i presupporti per vedere un ottimo match. Goal subiti in campionato? Quando si tratta di competere per l’alta classifica tutti i valori sono importanti; il fatto che ci siano molte critiche alla Juventus è altrettanto normale. L’Italia è il Paese in cui contano pressoché solo i risultati. Gattuso? Sta facendo un lavoro eccezionale non solo sul campo, sta portando una nuova mentalità, quella del lavoro, del sacrificio e questo è un aspetto davvero molto importante. Ho grande stima per lui, sia come professionista che come uomo. Ibrahimovic ‘capuzziello’ come Insigne? Bisogna avere solo grande stima per questi personaggi. L’essere sicuri di sé è l’aspetto principale dei grandi campioni”.