Juventus-Napoli, parla l’avvocato Eduardo Chiaccio: “Per il ricorso ci sono tre possibilità”

L’avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del ricorso degli azzurri al Collegio di Garanzia del CONI, per il match contro la Juventus. “Per un avvocato la mancata costituzione delle controparti è un fatto sempre molto positivo perché così le controparti non possono esporre diverse argomentazioni e contestare le sue valutazioni. A me al CONI non è mai capitata una situazione del genere”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Per il ricorso del Napoli sarà una discussioni a Sezioni Unite, una vera e propria Corte di Cassazione. Le possibilità sono tre. La prima è che accolga il reclamo in toto, senza rinvio. La seconda è che venga accolto in parte e rinviato. La terza è che il reclamo della squadra azzurra venga respinto. Noi speriamo che tutto vada per il meglio per la squadra azzurra. Non posso che ricordare la mia sentenza sulla Reggiana, che non aveva il documento dell’ASL, cosa che invece il Napoli ha”.