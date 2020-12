Bruno Giordano è sicuro: “Con l’Inter il Napoli è stato sfortunato. Sarà un campionato più livellato”

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, ha parlato a TMW Radio degli azzurri e, in generale, della Serie A. “E’ un campionato talmente anomalo che il pericolo è dietro l’angolo. Gli infortuni e la condizione fisica sono determinanti. Nessuno può regalare 3-4 titolari, neanche la Juventus. Tutte possono andare in difficoltà. Le sorprese quindi possono essere dietro l’angolo, ma andando avanti le big possono creare un solco importante. Certo è che quest’anno le big sono non 2-3 ma 5-6”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Juventus? Il pari con l’Atalanta è migliore della vittoria dell’Inter sul Napoli. Adesso le prestazioni della Juve ci sono e con l’Atalanta un pari ci sta. L’Inter invece ha vinto una partita dove il Napoli è stato sfortunato. Sarà un campionato più livellato, questo è certo. La Juve però non credo che arriverà quarta o sesta. Di sicuro la Juventus non vincerà con tante giornate di anticipo, ma magari con una-due giornate d’anticipo. La Juve dovrà avere la forza di giocare partita per partita, come faranno le altre, consapevole che avrà anche la Coppa”.