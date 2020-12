TUTTOSPORT – Donald Trump compra il Torino?

“Rivincita Ronaldo” scrive Tuttosport in apertura sulla Juventus e sul portoghese. Stasera bianconeri in campo allo stadio Ennio Tardini per sfidare il Parma di Fabio Liverani. L’ex Pallone d’oro ha deciso di cancellare la brutta prova di pochi giorni fa con tanto di rigore sbagliato contro l’Atalanta. Restano a casa diversi giocatori, tra cui Paulo Dybala. “Ibra crac: Milan nei guai”: nel taglio alto si parla dell’infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic. Problema al polpaccio: il 2020 dello svedese è finito. A rischio persino la partita del 6 gennaio con la Juventus. Ora è caccia a bomber: bisogna assolutamente sostituirlo.

“Botti Inter: Gervinho e De Paul”: a gennaio sono previsti 5 cessioni e 3 acquisti per la formazione di Antonio Conte. Oltre che un attaccante e un centrocampista, in arrivo anche un esterno sinistro. “Trump compra il Torino”: l’iniziativa dei tifosi granata sui social. L’ormai ex presidente USA inondato di messaggi per spingerlo all’acquisto del Toro.