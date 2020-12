CDS – Napoli, Arkadiusz Milik deve partire: l’agente a Castel Volturno

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le ultime di mercato riguardanti Arkadiusz Milik. “La viola chiede Milik, lui vuole la Roma ma la Juve lo tenta”. In taglio alto spazio al nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra si rompe. Pioli, ora il primato è a rischio: le big pronte all’assalto”. In taglio basso si parla invece della squalifica del capitano del Napoli: “Insigne sollievo, un turno”.

L’agente di Arkadiusz Milik, David Pantak, si è presentato a Castel Volturno per sbloccare la posizione del suo assistito e favorirne la cessione. Aurelio De Laurentiis vuole sui 18 milioni di Euro. Al giocatore sono interessate la Fiorentina e la Roma. Arkadiusz Milik non si accontenta di poco, ma di un ingaggio minimo di 4,5 milioni di Euro che la Roma gli aveva garantito in estate, ma il rischio è di un’ulteriore inattività che gli costerebbe gli Europei. Chissà che nei prossimi giorni non sia il Milan a interessarsi a lui come vice di Zlatan Ibrahimovic.