TUTTOSPORT – Paulo Dybala cerca il riscatto in Champions League

“Dybala è rabbia Champions”. Questo è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport nell’edizione odierna. L’argentino, amareggiato per non essere entrato in campo a Crotone, si è sfogato con Fabio Paratici a fine partita, ma è pronto alla riscossa domani a Kiev. Intanto la Juventus vuole stringere i tempi per il rinnovo del contratto: l’obiettivo è chiudere entro gennaio per evitare complicazioni. C’è spazio anche per i granata nel taglio alto della prima pagina: “Salvate il Toro!”. Segna e brilla solo Andrea Belotti: col Cagliari terzo k.o. in tre partite, ultimo posto a zero punti, gioco deludente figlio di un mercato imbarazzante.

Anche i neroverdi trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: “Luna park”. Terza vittoria consecutiva con quattro goal, spettacolo e secondo posto. Bologna ribaltato da 3-1 a 3-4: adesso si può davvero sognare. “Io, il Dio di Milano”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo il derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-2.