GAZZETTA – Zlatan Ibrahimovic risponde a Romelu Lukaku e pensa al rinnovo a vita

“Ibra per sempre”, titola stamane La Gazzetta dello Sport in apertura di prima pagina. C’è un piano per far restare l’attaccante svedese in rossonero anche a 40 anni. E nel frattempo Zlatan Ibrahimovic risponde sui social a Romelu Lukaku: “Milano non ha un re, ha un Dio”. Obiettivo Champions League per il “Diavolo”: se arrivasse, ecco pronto il rinnovo a vita per “Ibra”. Riparte domani la Champions League e lo fa in un momento in cui le quattro italiane coinvolte nella competizione sono in cerca di riscatto. Inter, Atalanta e Lazio arrivano da una sconfitta pesante nell’ultimo turno, mentre la Juventus da un pareggio a Crotone. I tecnici sono pronti a cambiare le formazioni a propria disposizione per evitare passi falsi alla prima giornata.

Taglio laterale riservato al malumore di Paulo Dybala, lasciato per novanta minuti in panchina a Crotone. L’argentino ha espresso tutto il proprio malumore a Fabio Paratici, ribadendo come si senta pronto per giocare, a partire dalla trasferta europea di Kiev.