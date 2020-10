Napoli, la nuova combinazione d’attacco composta da Hirving Lozano e Victor Osimhen fa impazzire

Gennaro Gattuso ha una coppia tricolore, come suggerisce la pagina dedicata al Napoli nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che esalta il tandem composto da Hirving Lozano e Victor Osimhen capace di mandare al tappeto l’Atalanta in meno di un tempo.

“Nuovi gol e nuovi talenti, che Rino Gattuso ha voluto per la realizzazione del suo progetto tecnico e che ne stanno esaltando il lavoro nonostante si giochi soltanto da quattro giornate. Victor Osimhen e Hirving Lozano sono le novità del momento, loro due hanno schiantato la temibile Atalanta, limitandone ogni intenzione. Un insieme di pura tecnica, velocità e di quel tanto di fisicità che non guasta per affrontare le difese avversarie. Eccole le meraviglie di Napoli, quelle sorprese che non ti aspetti e che, invece, scatenano l’immaginazione della gente. Dopo il 4-1 rifilato sabato all’Atalanta, da queste parti si riparla nuovamente di scudetto, di squadra capace di poter competere sino alla fine con Juventus, Inter e Milan per il titolo”.