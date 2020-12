TUTTOSPORT – Oggi Hirving Lozano è un attaccante “tra i più temuti della Serie A”

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con i sorteggi di Champions League, andati in scena ieri. “Juve c’è un Porto da bere”, titola il quotidiano sui bianconeri. Sorteggio abbordabile per la Juventus, mentre saranno sfide durissime per le altre due italiane: la Lazio contro il Bayern Monaco e l’Atalanta contro il Real Madrid. In Europa League invece la Roma trova il Braga, mentre il Napoli pesca il Granada ed il Milan la Stella Rossa.

Premiazione del Golden Boy 2020 con Erling Haaland che ha ritirato il premio come miglior Under 21 al mondo. Premio anche per Sandro Tonali, miglior italiano Under 21, per Robert Lewandowski, Golden Player e Karl-Heinz Rummenigge, miglior manager europeo. Per quanto riguarda il Napoli, il quotidiano sottolinea la crescita di Hirving Lozano. “L’ex messicano triste e incompreso, fragile come una piuma e spaesato così da chiedersi ‘perchè il Napoli ha speso 50 milioni di euro (commissioni a Raiola incluse)’ per acquistarlo dal Psv Eindhoven, oggi è un attaccante tra i più temuti della Serie A. Cosa gli sarà successo da una stagione all’altra, quale lavaggio del cervello gli avrà fatto Gattuso per dargli ancora più autostima di quanta ne vantasse quando impazzava nell’Eredivisie? Nulla di tutto questo, Ringhio gli ha semplicemente fornito due elementi che nello scorso anno venivano puntualmente a lui negati: la forza fisica migliorata grazie ad allenamenti ad hoc ed il ruolo di esterno, nel quale il Chucky è sempre stato devastante”.