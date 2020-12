CDS – Arkadiusz Milik in cerca di una squadra: l’Europeo è a rischio

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio ai sorteggi di Champions League ed Europa League, oltre che a quello che sarà il percorso delle italiane impegnate in campo internazionale. Si parla anche della situazione tesa in casa Atalanta, con il divorzio che pare ormai inevitabile tra Gian Piero Gasperini ed il Papu Gomez.

Il giornale si focalizza oggi anche sulla situazione di Arkadiusz Milik. “Ora il futuro è un rebus. E l’Europeo è a rischio”. Il giocatore ha capito che per andare all’Europeo con la Polonia dovrà trovarsi una squadra e giocare: altri sei mesi di inattività gli costerebbero una probabile esclusione. Il Napoli non indietreggia, non è intenzionato a rimetterci ulteriormente. Il mercato è ampio, ma non si è ancora sviluppato e l’attaccante polacco vorrebbe un club nel quale trovare più spazio, evitando di infilarsi in dualisimi nocivi. Ormai non può più rischiare.