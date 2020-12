Calciomercato Napoli, in caso di offerta si può risolvere il contratto di Fernando Llorente

in

Quale sarà il futuro di Fernando Llorente? L’attaccante spagnolo è arrivato a Napoli durante il secondo anno di Carlo Ancelotti in panchina, ma oggi non trova più spazio. C’è bisogno di cambiare aria. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del giocatore, che piace molto alla Sampdoria. “Lo spagnolo, che andrà in scadenza a giugno, ha un ingaggio elevato – tre milioni netti a stagione – e il club di De Laurentiis a fine stagione lo lascerà libero. Una risoluzione a gennaio resta sulla carta possibile, ma fra lo stesso Llorente e il Napoli è stato stabilito un accordo sulla parola secondo il quale ciò potrebbe avvenire solo se un eventuale club interessato a lui gli proponesse un nuovo contratto”.

“E a certe cifre, per la Samp – che al pari di molti club non può derogare da certi parametri economici — sembra molto arduo poter trovare un accordo con Llorente. Che, inoltre, preferirebbe tornare a giocare in Spagna”, si legge.