TUTTOSPORT – Nuovi ritiri pre-campionato per la Serie A?

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre in prima pagina con gli sviluppi nel mondo del calcio in questa situazione di emergenza legata al Coronavirus. In tanti continuano a cercare di capire come potrà ricominciare il campionato di Serie A una volta terminata questa fase. La linea comune sarebbe quella di ripartire tutti alla stessa maniera, con dei ritiri stile pre-campionato. Il problema è che per molto tempo ancora non sarà ben chiaro se e quando il calcio tornerà a dilettare i tifosi. Ormai la questione non è più solo italiana, ma internazionale. Europei, Olimpiadi, Mondiali per club: tutto rimandato a data da destinarsi. Inutile che alcune squadre come il Napoli si ritrovino al centro sportivo per gli allenamenti.

Mancano 12 partite alla fine del campionato e a queste si aggiungono le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia. Il calcio italiano non si è mai trovato in una situazione tanto problematica.