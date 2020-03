CDS – La Serie A potrebbe non ripartire

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina, ormai com’è consuetudine, con l’emergenza del Coronavirus e tutti gli sviluppi nel mondo del calcio. Ci sono anche le finali delle coppe europee tra le gare rinviate. Per molti club cresce sempre di più l’idea che il campionato possa anche non ripartire, ma Lazio e Napoli non ci stanno. Massimo Cellino, invece, ne è già certo. Spazio anche alla positività al Coronavirus del tecnico del Galatasaray Fatih Terim.

In casa Napoli, intanto, si pensa anche al rinnovo di Piotr Zielinski. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto telefonico tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Bartolomej Bolek, il procuratore del polacco. L’ingaggio partirà da una base fissa di 2,5 milioni di Euro con bonus che potranno consentire al giocatore di sforare i 3 milioni. Nella nuova intesa, l’ammontare della clausola dovrebbe essere variabile a seconda dei club che si faranno avanti.