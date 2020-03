Calciomercato Napoli, ecco i ruoli richiesti da Gennaro Gattuso e i giocatori in uscita

Gennaro Gattuso ha presentato richieste precise ad Aurelio De Laurentiis per il mercato estivo. Serve un attaccante centrale, un centrocampista giovane, un esterno sinistro per sostituire Faouzi Ghoulam, un difensore centrale e anche un portiere. Orestis Karnezis e Alex Meret potrebbero infatti cambiare aria. L’estremo difensore italiano, in particolare, vuole continuare a rimanere nel giro della Nazionale.

In uscita si parla di diversi nomi illustri, comunque. Oltre a José Callejon, che non dovrebbe rinnovare, Allan, Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano e Lorenzo Insigne risultano potenzialmente cedibili. Ad essere più sicuri della partenza sono invece Fernando Llorente e Amin Younes, che avevano ricevuto delle proposte in tal senso già a gennaio. Il Napoli vuole approntare una rivoluzione e non intende più conservare esuberi in rosa. Anche per questo Fabian Ruiz rimane in un limbo ibrido: nelle ultime uscite lo spagnolo si è ben distinto, ma di fronte a una offerta ingente andrebbe ceduto.