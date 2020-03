Il retroscena: Aurelio De Laurentiis aveva prenotato 50 camere di hotel per gli allenamenti

in

Tutto pur di allenarsi. Il Napoli ha annunciato nei giorni scorsi la ripresa delle attività per il 25 marzo, ma dovrà fare marcia indietro. Anche il sindaco di Castel Volturno è contrario. A questo riguardo Tuttosport ha svelato un interessante retroscena che riguarda il patron azzurro.

“Il presidente De Laurentiis ha fatto approntare il centro tecnico per ricominciare il lavoro di gruppo a partire da mercoledì. Niente spogliatoio, prenotate 50 camere dell’hotel nei pressi dei campi di allenamento, camere nelle quali calciatori, allenatori, medici e magazzinieri prenderanno posto, e nelle quali faranno la doccia individualmente al termine del lavoro sul campo. Ma questo progetto è destinato a rimanere lettera morta, in virtù della stretta decisa dal premier Conte. Tra stasera e domani mattina, nell’ennesima conference call organizzata da De Laurentiis, verrà deciso di rinviare nuovamente l’inizio degli allenamenti, per poi riaggiornarsi nel fine settimana”, scrive il giornale. Insomma, il Napoli dovrà aspettare. I giocatori continueranno gli esercizi nelle rispettive case.