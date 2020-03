Coronavirus, Marco Bellinazzo lancia l’allarme nel calcio: “Il danno potrebbe essere vicino al miliardo di Euro”

In diretta su Radio Marte ha parlato Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 ORE. “Dovesse completarsi il campionato a porte chiuse ci saranno perdite legate agli incassi. Non dovesse completarsi, ci sarebbe il grande problema legato ai soldi derivanti dai diritti tv e degli sponsor. In questo secondo caso si allungherebbero ombre anche sulla prossima stagione, con le aziende in crisi la prima cosa che verrà tagliata sono le sponsorizzazioni. Anche le emittenti televisive faranno fatica a pagare. Tra botteghino e diritti tv il danno potrebbe essere vicino al miliardo di Euro, questo significherebbe mettere in ginocchio tre quarti della serie A”.

Pensare che possa tornare di botto tutto come prima è da ingenui. Anche il calciomercato subirà un potente scossone nei mesi a venire. Da ridiscutere anche gli ingaggi dei calciatori, che sono già prossimi a un taglio netto. Per rivedere il calcio che conosciamo, dovremo aspettare probabilmente almeno un anno.