Napoli, Aurelio De Laurentiis chiama Paolo Ascierto per offrire aiuto

In questo periodo di crisi ed emergenza che riguarda tutti, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe finalmente fatto sentire la sua personale vicinanza al professore del Pascale Paolo Ascierto. Il medico è noto a tutti come colui che sta sperimentando sugli ammalati gravi un farmaco anti-artrite. “De Laurentiis è stato gentile, mi ha telefonato e mi ha anche dato la sua disponibilità ad aiutarci. Sappiamo adesso di poter contare su di lui, persona generosa e molto attenta al nostro lavoro. Si è informato delle condizioni dei nostri pazienti, lo ringrazio pubblicamente”, ha dichiarato in un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno.

Negli ultimi giorni sono stati in tanti a sottolineare il silenzio del presidente del Napoli, che non si era ancora prodotto in donazioni o in gesti di solidarietà. Il Napoli è bloccato come il resto del mondo del calcio, ormai. Riprendere gli allenamenti sarebbe totalmente inutile, oltre che rischioso per la salute dei giocatori.