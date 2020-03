TUTTOSPORT – Napoli, via Hirving Lozano: si pensa a Giacomo Bonaventura

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre dedicando spazio alla vittoria della Juventus e a Paulo Dybala: “Che Juve. Che Dybala“. Taglio alto di commento sulla gestione del governo sull’emergenza del Coronavirus: “Siamo alla farsa!“, mentre trovano spazio anche le vittorie delle genovesi: “Genoa e Samp inguaiano il Toro” e il flop del Milan: “Milan flop: il trionfo di Gazidis“. Il campionato, comunque, potrebbe fermarsi definitivamente.

Il Napoli, intanto, lavora sia al presente sia al futuro. Secondo Raffaele Auriemma, firma del quotidiano piemontese, Giocamo Bonaventura potrebbe essere un obiettivo di mercato azzurro in estate. “Andrà via Lozano (solo 136’ da quando c’è Gattuso) con l’ausilio del suo agente Raiola che potrebbe portare a sua volta un profilo di grande interesse per Gattuso: Giacomo Bonaventura, che nel Milan di Ringhio era titolare inamovibile, fino a quando non si ruppe i legamenti del ginocchio. Jack ha il contratto in scadenza a giugno, ha ancora 30 anni e sarebbe quella presenza di esperienza nel prossimo centrocampo partenopeo”.