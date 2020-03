GAZZETTA – Il Napoli pronto a tre cessioni importanti: Allan, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam

“Una Joya nel silenzio. Il virus avanza, il calcio si ferma?”. Doppio titolo in apertura per La Gazzetta dello Sport in edicola quest’oggi. Spazio alla magia di Paulo Dybala in Juventus-Inter e alla vittoria dei bianconeri nel match che potrebbe valere lo scudetto. Il tutto mentre ci si domanda se il campionato di Serie A riuscirà ad arrivare al termine. Caos in Parma-SPAL, in bilico per un’ora. Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora non vuole che si giochi. La FIGC può decidere lo stop già domani. Intanto la Juventus è prima in classifica e si gode il successo.

In casa Napoli, invece, si pensa a come monetizzare. Servono tra i 200 e i 250 milioni di Euro da incassare per le cessioni della prossima estate. Si parla di una lista di probabili partenti stilata da Gennaro Gattuso, con Allan, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam pronti a salutare in estate. Molto probabilmente l’accesso alla Champions non arriverà e bisognerà coprire le perdite.