Napoli, le coppe europee sono a rischio? Col Barcellona si dovrebbe giocare…

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla possibile sospensione delle gare anche in campo europeo, in Champions ed Europa League. “Gli indirizzi delle competizioni europee vengono dettati dalla UEFA. Non penso ci sia il rischio di non giocare le coppe, le indicazioni ricevute vanno nella direzione dello scendere in campo, seppur a porte chiuse. Però queste sono decisioni che vengono prese in primis dal nostro Governo e poi dalla UEFA”.

Barcellona-Napoli e le altre partite delle italiane non sembrano a rischio. Permangono invece ancora dubbi sulla prossima sosta per le Nazionali. L’Italia non giocherà mai in casa e dovrebbe scontrarsi con Inghilterra e Germania all’estero, in amichevole. Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, non ci sono novità. Anche perché il campionato continua ad essere a rischio e potrebbe essere definitivamente sospeso. Bisognerà attendere ancora una manciata di giorni per capire se la stagione del Napoli non sia già finita.