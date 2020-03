Carlo Ancelotti sconfitto per 4-0 dal Chelsea: i tifosi dell’Everton lasciano lo stadio al 54′

Sconfitta pesante per l’Everton di Carlo Ancelotti contro il Chelsea a Stamford Bridge. La squadra di dei “blues” si è imposta per 4-0 sui “Toffees” facendo piovere tante critiche sull’ex tecnico del Napoli. Come riportato dal tabloid inglese “Mirror”, Carlo Ancelotti si aspettava un grande ritorno nello stadio inglese in cui ha vinto 10 anni fa e, invece, ha finito per subire un’umiliazione che non dimenticherà mai. Oggi si è toccato forse il punto più basso della gestione del tecnico emiliano. L”Everton è apparso essere in confusione totale, con una fase difensiva un attacco da rivedere. Da evidenziare che già al 54′ i tifosi ospiti hanno cominciato a lasciare Stamford Bridge. Proprio ieri l’ex mister azzurro aveva rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai tifosi partenopei. L’accoglienza ricevuta dai tifosi dell’Everton sarebbe stata la più bella nella carriera dell’allenatore. Di certo, i tifosi del Napoli gli avrebbero concesso più fiducia e non avrebbero mai lasciato lo stadio a inizio secondo tempo…